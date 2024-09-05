Ига Свёнтек заплакала после поражения в четвертьфинале US Open

Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек не смогла сдержать слёз после завершения участия на Открытом чемпионате США. На стадии четвертьфинала она проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После этого матча определились все полуфинальные пары в женском одиночном разряде.

Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия)

Эмма Наварро (США) – Арина Соболенко (Беларусь).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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