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Ига Свёнтек заплакала после поражения в четвертьфинале US Open

Ига Свёнтек заплакала после поражения в четвертьфинале US Open
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Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек не смогла сдержать слёз после завершения участия на Открытом чемпионате США. На стадии четвертьфинала она проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6.

US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 02:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После этого матча определились все полуфинальные пары в женском одиночном разряде.

Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия)

Эмма Наварро (США) – Арина Соболенко (Беларусь).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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