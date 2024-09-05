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Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин выиграл второй сет и сравнял счёт в игре US Open

В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером.

Даниил Медведев выиграл второй сет у итальянца 6:1 и сравнял счёт в матче. Напомним, первый сет выиграл Синнер со счётом 6:2.

Медведев и Синнер имеют интересную статистику личных встреч на турнирах уровня ATP. За последние 10 матчей пять раз победу одерживал каждый из игроков.

Отметим, что победитель пары встретится с 25-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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