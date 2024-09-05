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Анна Калинская пришла на матч Даниила Медведева с Янником Синнером

Анна Калинская пришла на матч Даниила Медведева с Янником Синнером
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15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская присутствует на матче четвертьфинала Открытого чемпионата США, в котором встречаются пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Италии, лидер рейтинга ATP Янник Синнер.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 5
2 		6 0
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что Калинская является девушкой итальянца. На матче она сидит в ложе Синнера.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, первый сет выиграл Синнер со счётом 6:2. Даниил Медведев победил во втором сете у итальянца 6:1 и сравнял счёт в матче.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь US Open — 2024 (м)
Турнирная сетка US Open — 2024 (м)
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