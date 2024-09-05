Ига Свёнтек отреагировала на свой неожиданный вылет с US Open-2024

Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии четвертьфинала она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6. После окончания матча полька отреагировала на свой вылет с турнира.

«Она ничего особо не поменяла в своей игре, невозможно так быстро что-то изменить. Заставялала меня ошибаться и оказывала давление, сама не ошибалась. Я тоже оказывала на неё давление, старалась себя контролировать но просто слишком много допустила ошибок...», — сказала Свёнтек на пресс-конференции после матча.

В следующем круге Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Напомним, продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Свёнтек допустила две двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.