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Даниил Медведев — Янник Синнер: итальянец в сете от выхода в полуфинал US Open — 2024

Даниил Медведев — Янник Синнер: итальянец в сете от выхода в полуфинал US Open — 2024
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В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречается с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 2
2 		6 1 2
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Янник Синнер выиграл третий сет матча со счётом 6:1. Ранее Даниил Медведев выиграл второй сет у итальянца 6:1. Первый сет остался за Синнером со счётом 6:2.

Медведев и Синнер имеют интересную статистику личных встреч на турнирах уровня ATP. За последние 10 матчей пять раз победу одерживал каждый из игроков.

Отметим, что победитель пары встретится с 25-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь US Open — 2024 (м)
Турнирная сетка US Open — 2024 (м)
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