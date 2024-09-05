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Американские теннисисты повторили редкое национальное достижение 21-летней давности

Американские теннисисты повторили редкое национальное достижение 21-летней давности
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Американка Джессика Пегула победила польскую теннистску первую ракетку мира Игу Свёнтек в четвертьфинале US Open со счётом 6:2, 6:4. Таким образом, впервые с 2003 года в полуфинал Открытого чемпионата США — 2024 вышли двое мужчин и две женщины из США.

US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 02:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Отметим, что в полуфинал US Open — 2024 в женском одиночном разряде вышли Эмма Наварро (12), которая сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, а также шестая ракетка мира Джессика Пегула, которая встретится с чешской спортсменкой Каролиной Муховой (52). В мужской сетке участие в турнире продолжают Фрэнсис Тиафо (20) и Тейлор Фритц (11), которые в полуфинальной встрече встретятся друг с другом.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева. Чемпионкой турнира в прошлом году стала американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

Турнирная сетка US Open — 2024 (м)
Турнирная сетка US Open — 2024 (ж)
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