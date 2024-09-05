Американские теннисисты повторили редкое национальное достижение 21-летней давности

Американка Джессика Пегула победила польскую теннистску первую ракетку мира Игу Свёнтек в четвертьфинале US Open со счётом 6:2, 6:4. Таким образом, впервые с 2003 года в полуфинал Открытого чемпионата США — 2024 вышли двое мужчин и две женщины из США.
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Отметим, что в полуфинал US Open — 2024 в женском одиночном разряде вышли Эмма Наварро (12), которая сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, а также шестая ракетка мира Джессика Пегула, которая встретится с чешской спортсменкой Каролиной Муховой (52). В мужской сетке участие в турнире продолжают Фрэнсис Тиафо (20) и Тейлор Фритц (11), которые в полуфинальной встрече встретятся друг с другом.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева. Чемпионкой турнира в прошлом году стала американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.
Теннисисты ответили, с кем хотели бы сыграть вместе в миксте:
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