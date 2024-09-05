Ига Свёнтек заявила, что не имеет цели побеждать в каждом турнире после вылета из US Open

Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии четвертьфинала она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6. После окончания матча полька высказалась на свой вылет с турнира.
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«Я всегда стараюсь иметь более низкие ожидания от турниров, потому что я знаю, что любой из нас может выиграть это соревнование. Хотя принять этот факт нелегко. И ещё, я чувствую, что когда у меня высокие ожидания, я никогда не выступаю хорошо. Поэтому я стараюсь их снизить. Но трудно иметь низкие ожидания, когда все чего-то от тебя ждут…
Но, конечно, я помню, как было в прошлом году. Я не собираюсь просто ожидать от себя, что я всегда буду побеждать. Я больше сосредоточена на работе. Когда я говорю с вами, вы спрашиваете о результатах сразу, хотя турнир ещё не начался, вы хотите знать, какова моя цель, но отвечать на такое непросто… Выигрывать всё и всегда — это не моя цели, когда я иду на турнир», — сказала Свёнтек на пресс-конференции после матча.
В следующем матче Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Иге Свёнтек подарили мини-корт с её фигуркой:
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