Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру и покинул US Open — 2024

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На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. Синнер выполнил 4 подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале US Open — 2024 Синнер сыграет с британцем Джеком Дрэйпером.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.