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Определились все полуфиналисты мужского US Open — 2024

Стали известны все полуфиналисты мужского US Open — 2024
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На Открытом чемпионате США завершился матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Таким образом, стали известны все полуфинальные пары в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате США — 2024.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми парами участников мужского US Open – 2024 на стадии 1/2 финала:

  • Янник Синнер (Италия, 1) — Джэк Дрэйпер (Великобритания, 25).
  • Тейлор Фритц (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 20).

Матчи полуфинала начнутся 6 сентября.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь US Open — 2024 (м)
Турнирная сетка US Open — 2024 (м)
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