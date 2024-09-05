Стали известны все полуфиналисты мужского US Open — 2024

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На Открытом чемпионате США завершился матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Таким образом, стали известны все полуфинальные пары в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате США — 2024.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми парами участников мужского US Open – 2024 на стадии 1/2 финала:

Янник Синнер (Италия, 1) — Джэк Дрэйпер (Великобритания, 25).

Тейлор Фритц (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 20).

Матчи полуфинала начнутся 6 сентября.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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