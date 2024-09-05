Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На US Open — 2024 будет новый чемпион в мужском одиночном разряде

На US Open — 2024 будет новый чемпион в мужском одиночном разряде
Аудио-версия:
Комментарии

Победителем мужского одиночного турнира US Open — 2024 станет теннисист, который ранее не выигрывал Открытый чемпионат США. Это стало известно по итогам матча 1/4 финала турнира, в котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл последнего остававшегося в сетке чемпиона US Open — пятого в рейтинге ATP российского теннисиста Даниила Медведева (6:2, 1:6, 6:1, 6:4).

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Всего в основной сетке US Open — 2024 взяли старт пять победителей турнира в разные годы. Двое из них — чемпион 2016 года Стэн Вавринка и чемпион 2020 года Доминик Тим — выбыли из нового розыгрыша в первом круге. Победитель US Open — 2022 испанец Карлос Алькарас потерпел поражение во втором круге текущего турнира, четырёхкратный чемпион серб Новак Джокович выбыл из сетки соревнований после матча третьего круга. Даниил Медведев уступил в 1/4 финала.

Янник Синнер в полуфинале US Open — 2024 сыграет с 25-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
Материалы по теме
Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру и покинул US Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android