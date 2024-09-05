На US Open — 2024 будет новый чемпион в мужском одиночном разряде

Победителем мужского одиночного турнира US Open — 2024 станет теннисист, который ранее не выигрывал Открытый чемпионат США. Это стало известно по итогам матча 1/4 финала турнира, в котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл последнего остававшегося в сетке чемпиона US Open — пятого в рейтинге ATP российского теннисиста Даниила Медведева (6:2, 1:6, 6:1, 6:4).

Всего в основной сетке US Open — 2024 взяли старт пять победителей турнира в разные годы. Двое из них — чемпион 2016 года Стэн Вавринка и чемпион 2020 года Доминик Тим — выбыли из нового розыгрыша в первом круге. Победитель US Open — 2022 испанец Карлос Алькарас потерпел поражение во втором круге текущего турнира, четырёхкратный чемпион серб Новак Джокович выбыл из сетки соревнований после матча третьего круга. Даниил Медведев уступил в 1/4 финала.

Янник Синнер в полуфинале US Open — 2024 сыграет с 25-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером.