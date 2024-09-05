На турнире US Open — 2024 у мужчин не осталось россиян

На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
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Таким образом, в мужском турнире US Open не осталось российских теннисистов. Медведев был последним представителем России. Ранее турнир покинули Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Павел Котов и Роман Сафиуллин. В женской сетке также не осталось представителей России.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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