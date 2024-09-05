Синнер после победы над Медведевым на US Open установил национальный рекорд в теннисе

На Открытом чемпионате США завершился четвертьфинальный матч, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Таким образом, Синнер стал первым итальянским теннисистом (среди мужчин и женщин), кто одержал 10+ побед в матчах с первой десяткой ATP в последовательных сезонах с момента первой публикации рейтинга ATP в 1973 году.

Кроме того, как сообщает Opta Ace, Синнер стал первым итальянским теннисистом в Открытой эре, который вышел в три полуфинала турниров «Большого шлема» в рамках одного сезона.

Напомним, в следующей стадии американского «Шлема» итальянец встретится с 25-й ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрэйпером.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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