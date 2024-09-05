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Янник Синнер отреагировал на победу над Даниилом Медведевым в 1/4 финала US Open

Янник Синнер отреагировал на победу над Даниилом Медведевым в 1/4 финала US Open
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На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

После окончания матча итальянец отреагировал на свою победу. «Очень сложный матч, мы друг друга хорошо знаем. Играли два раза в этом году. Очень сложные первые два сета, потом мяч начал лучше лететь. Спасибо всем, кто остался тут до полуночи, я благодарен», — сказала Синнер в интервью на корте после матча.

Напомним, матч продолжался 2 часа 40 минут. Синнер выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

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Календарь US Open 2024
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