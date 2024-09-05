Янник Синнер отреагировал на победу над Даниилом Медведевым в 1/4 финала US Open

На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
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После окончания матча итальянец отреагировал на свою победу. «Очень сложный матч, мы друг друга хорошо знаем. Играли два раза в этом году. Очень сложные первые два сета, потом мяч начал лучше лететь. Спасибо всем, кто остался тут до полуночи, я благодарен», — сказала Синнер в интервью на корте после матча.
Напомним, матч продолжался 2 часа 40 минут. Синнер выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
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