Янник Синнер высказался о будущем сопернике в полуфинале US Open — 2024

На Открытом чемпионате США завершился матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. После матча Синнер высказался о сопернике в полуфинале турнира. Напомним, в следующей стадии американского «Шлема» итальянец встретится с 25-й ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрэйпером.

«Встреча с Дрэйпером? Мы очень хорошо друг друга знаем. Он играет на этом турнире великолепно и не проигрывает. Я рад, что смог выйти в полуфинал, и надеюсь, что буду играть ещё лучше через два дня», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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