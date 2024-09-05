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US Open 2024

Янник Синнер рассказал, что помогло ему обыграть Даниила Медведева
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На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

После матча Синнер высказался о своей игре. «29 удачных выходов к сетке из 33? Мы много работаем над этим аспектом. Я смог прибавить. Мне это помогло, я играл разнообразно и очень доволен. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо за поддержку. Люблю играть вечером в Нью-Йорке. Увидимся через пару дней. Я очень жду, это мой первый полуфинал здесь», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

В полуфинале US Open — 2024 Синнер сыграет с британцем Джеком Дрэйпером.

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