Янник Синнер рассказал, что помогло ему обыграть Даниила Медведева

На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

После матча Синнер высказался о своей игре. «29 удачных выходов к сетке из 33? Мы много работаем над этим аспектом. Я смог прибавить. Мне это помогло, я играл разнообразно и очень доволен. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо за поддержку. Люблю играть вечером в Нью-Йорке. Увидимся через пару дней. Я очень жду, это мой первый полуфинал здесь», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

В полуфинале US Open — 2024 Синнер сыграет с британцем Джеком Дрэйпером.