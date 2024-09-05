Янник Синнер повторил рекорд Надаля. Такое в XXI веке удавалось только им двоим

На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Эта победа вывела Синнера в полуфинал, благодаря чему итальянец стал автором интересного достижения.

С 1990 года Янник Синнер (23 года 19 дней) стал вторым самым молодым игроком, выходившим в полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе, в Майами и на Открытом чемпионате США в течение одного календарного года, после Рафаэля Надаля (22 года 93 дня) в 2008 году.

В полуфинале US Open — 2024 Янник сыграет с британцем Джеком Дрэйпером, который обыграл 20-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.