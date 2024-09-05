Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Надаля и Чилича среди действующих игроков

В ночь с 4 на 5 сентября мск первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал проходящего в Нью-Йорке теннисного турнира из категории «Большого шлема» US Open — 2024. В 1/4 финала Синнер обыграл пятого в мировом рейтинге российского теннисиста Даниила Медведева — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Благодаря этой победе Синнер стал обладателем примечательного достижения — он добирался до стадии 1/2 финала на всех четырёх имеющихся в теннисном календаре турнирах «Большого шлема». Его наилучшим достижением на Australian Open является победа в турнире, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open — полуфиналы.

Итальянец стал четвертым среди действующих игроков обладателем этого достижения — также до всех полуфиналов ТБШ добирались Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Марин Чилич.