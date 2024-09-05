Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Надаля и Чилича среди действующих игроков

Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Надаля и Чилича среди действующих игроков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 сентября мск первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал проходящего в Нью-Йорке теннисного турнира из категории «Большого шлема» US Open — 2024. В 1/4 финала Синнер обыграл пятого в мировом рейтинге российского теннисиста Даниила Медведева — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Благодаря этой победе Синнер стал обладателем примечательного достижения — он добирался до стадии 1/2 финала на всех четырёх имеющихся в теннисном календаре турнирах «Большого шлема». Его наилучшим достижением на Australian Open является победа в турнире, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open — полуфиналы.

Итальянец стал четвертым среди действующих игроков обладателем этого достижения — также до всех полуфиналов ТБШ добирались Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Марин Чилич.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
Материалы по теме
Янник Синнер рассказал, что помогло ему обыграть Даниила Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android