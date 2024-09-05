US Open — 2024, мужчины: результаты 10-го игрового дня, сетка соревнований

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4 сентября и в ночь на 5 сентября мск состоялся очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде. Победители выделены курсивом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей с 4 на 5 сентября:

Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) — Алекс де Минор (Австралия, 10) — 6:3, 7:5, 6:2.

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Таким образом, в полуфинале встретятся Янник Синнер и Джек Дрэйпер.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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