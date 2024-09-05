Медведев уступил Синнеру на US Open, «Спартак» купит Кордобу за € 16 млн. Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев не смог обыграть в четвертьфинале US Open — 2024 первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, московский «Спартак» согласовал с «Краснодаром» условия перехода колумбийского нападающего Джона Кордобы, стали известны футболисты, номинированные в 2024 году на «Золотой мяч». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру и покинул US Open — 2024.
- «Спартак» согласовал трансфер Кордобы с «Краснодаром», но пока не договорился по зарплате.
- Стали известны футболисты, номинированные на «Золотой мяч».
- Свёнтек проиграла Пегуле и завершила участие в US Open.
- Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац перенёс операцию на колене.
- «Рома» объявила о переходе Матса Хуммельса.
- Определились полуфинальные пары на US Open среди женщин.
- Стали известны все полуфиналисты мужского US Open — 2024.
- Владимир Свиридов выиграл золото Паралимпиады, установив мировой рекорд в толкании ядра.
- Паралимпиада-2024 в Париже: Россия восьмая в медальном зачёте, лидирует Китай.
- «Зенит-Казань» второй год подряд выиграл Суперкубок России, разгромив московское «Динамо».
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