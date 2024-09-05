Медведев уступил Синнеру на US Open, «Спартак» купит Кордобу за € 16 млн. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев не смог обыграть в четвертьфинале US Open — 2024 первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, московский «Спартак» согласовал с «Краснодаром» условия перехода колумбийского нападающего Джона Кордобы, стали известны футболисты, номинированные в 2024 году на «Золотой мяч». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».