Даниил Медведев прокомментировал поражение от Янника Синнера в 1/4 финала US Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024 от первого номера рейтинга ATP итальянского теннисиста Янника Синнера. Матч завершился победой итальянца в четырёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

«Это тяжело. Я имею в виду, что он один из лучших игроков в мире, если судить по рейтингу, и он этого заслуживает. С ним сложно играть. Он хорошо чувствует теннис. Он практически всегда выбирает правильный удар и делает это в нужный момент. Именно здесь мне нравится играть с такими игроками такого уровня, потому что именно на таких турнирах напряжение возрастает. Тут каждое очко имеет значение. Имея брейк-пойнт, вы пытаетесь думать, как он сыграет и как ему противостоять.



Я чувствую, что да, все матчи были интересны по-своему, публике это нравится, я думаю. Да, буду рад играть против него больше на турнирах «Большого шлема», – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Напомним, в следующей стадии американского «Шлема» итальянец встретится с 25-й ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрэйпером.

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