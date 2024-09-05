Александр Зверев станет второй ракеткой мира после завершения US Open — 2024

На Открытом чемпионате США завершился четвертьфинальный матч, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Таким образом, олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вернётся на второе место рейтинга ATP после завершения турнира «Большого шлема» в США.

Россиянин после поражения от Синнера потерял 800 очков рейтинга и упустил возможность выйти на вторую позицию, сохранив пятую. Карлос Алькарас и Новак Джокович, вылетевшие на ранних стадиях турнира, потеряют 670 и 1900 очков соответственно, пропуская вперёд немецкого теннисиста (с 7075 очками). Лидером рейтинга при любом завершении турнира останется итальянец Синнер.

Отметим, что ранее Зверев уже был второй ракеткой мира летом 2022 года.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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