Янник Синнер ответил на вопрос о том, как он играет после допингового скандала

На Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. После матча Синнер рассказал, как ему удаётся сохранять концентрацию и спокойствие после допингового скандала с его участием.
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«У меня есть моя команда и мои близкие мне люди. Они знают меня, знают, что я всегда придерживаюсь людей, которые меня понимают и верят мне. Это очень важная вещь. И, конечно, я очень рад, что они у меня есть. И среди тренеров, и за пределами теннисного корта.
Да, очевидно, вначале была немного сложная ситуация, но, знаете, день за днём всё шло к лучшему. Так что да, я рад этому. Посмотрим теперь в полуфинале, что я смогу сделать», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.
20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.
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