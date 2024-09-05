Даниил Медведев рассказал, почему матч с Синнером на US Open получился скачкообразным

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от первого номера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинале US Open — 2024 со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

«Почему матч получился таким скачкообразным? В теннисе так бывает, иногда ты не знаешь точной причины. Так что это может быть что угодно. Я имею в виду, что он играет хорошо. Это может быть удобный для него мяч, его удары. Может быть множество разных причин. У меня пока нет ответа и, вероятно, не будет, почему именно так произошло.

Определённо, да, ситуация менялась, и я бы сказал, что если искать положительные моменты, то первый сет был для меня ужасным. Думаю, возможно, даже хуже, чем третий. Мне удалось решить множество проблем во втором сете. Играл лучше. То же самое и в четвёртом сете, как будто мне удалось начать решать некоторые проблемы, которые были у меня в третьем сете. В этом есть и положительные моменты. Отрицательный момент заключается в том, что, в конце концов, я не решал их до этого, а всегда лучше не решать проблемы, не имея их вообще.

Да, не знаю, почему именно, но это был не лучший матч с моей стороны. На самом деле я думаю, что и с его стороны тоже не лучший, кое-чего не хватало здесь и сейчас. Но он выиграл, так что да, он был лучше», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Янник Синнер в полуфинале US Open — 2024 сыграет с 25-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером.