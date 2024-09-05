Даниил Медведев высказался о соперничестве с Янником Синнером

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражении в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024 от первого номера рейтинга ATP итальянского теннисиста Янника Синнера высказался о соперничестве с ним. Матч завершился победой итальянца в четырёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

«В последнее время матчи с ним были для меня тяжёлыми, но в то же время, честно говоря, сегодня, сравнивая с некоторыми матчами, которые я проводил с ним ранее, я чувствовал, что делаю правильные вещи. Мне просто не удавалось их хорошо реализовать. Поэтому я чувствую, что в матче и он, и я делали правильные вещи. Ну, единственное, что я проиграл, а он выиграл. Так что он будет чувствовать себя лучше.

Мне это нравится. Знаете, такие большие соперничества всегда подталкивают меня быть лучше, иногда я проигрываю, иногда выигрываю. Постараюсь быть лучше в следующий раз, и это единственное, что я могу сделать сейчас», – сказал Медведев на пресс-конференции после матча.