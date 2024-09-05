«Время его уже догнало». Навратилова высказалась о завершении карьеры Новака Джоковича

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась по поводу дальнейших выступлений в туре серба Новака Джоковича.

«Он получил то, что действительно хотел, а именно золото Олимпиады. Но он всё ещё желает одержать 25-ю победу на ТБШ. На одну больше, чем у Маргарет Корт. Время его догонит, а может, уже догнало, потому что в последнем матче он не был похож на себя. Всё зависит от того, насколько ярко горит огонь. Если он ещё пылает, я никогда не скажу: «Тебе не следует играть». Ибо он никогда не запятнает своё наследие — он до смешного хорош.

Уверена, что его жена сказала ему: «Пришло время вешать ракетку, сколько ещё тебе нужно?» Может быть, ещё один трофей, но, с другой стороны, если он выиграет Australian Open, то захочет сыграть на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, верно? Он не собирается останавливаться просто так. Ему решать. В любом случае, мы не можем его критиковать, потому что это фантастическая карьера. Я бы, наверное, закончила, но если ему нравится играть, то почему бы и нет?» — приводит слова Навратиловой We love tennis.