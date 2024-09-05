Полуфиналистка US Open — 2024 Мухова: я всегда занималась всякими странными вещами
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52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, что в детстве всегда занималась различными видами спорта.
«Я была очень активным ребёнком. Всегда хотела быть такой во время взросления. К счастью, мои родители позволяли мне делать всё. Отец и брат — футболисты. Я всегда занималась футболом, гандболом, синхронным плаванием, всякими странными вещами. Уверена, что это помогло мне стать более подвижной», — сказала Мухова во время интервью на корте US Open.
4 сентября чешская спортсменка вышла в полуфинал US Open — 2024, обыграв 21-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:1, 6:1. В 1/2 финала соревнований Каролина Мухова встретится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:15 МСК
21
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
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Каролина Мухова
К. Мухова
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