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Полуфиналистка US Open — 2024 Мухова: я всегда занималась всякими странными вещами

Полуфиналистка US Open — 2024 Мухова: я всегда занималась всякими странными вещами
Каролина Мухова
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52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, что в детстве всегда занималась различными видами спорта.

«Я была очень активным ребёнком. Всегда хотела быть такой во время взросления. К счастью, мои родители позволяли мне делать всё. Отец и брат — футболисты. Я всегда занималась футболом, гандболом, синхронным плаванием, всякими странными вещами. Уверена, что это помогло мне стать более подвижной», — сказала Мухова во время интервью на корте US Open.

4 сентября чешская спортсменка вышла в полуфинал US Open — 2024, обыграв 21-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:1, 6:1. В 1/2 финала соревнований Каролина Мухова встретится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:15 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
21
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
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