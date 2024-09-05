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Джек Дрэйпер выиграл 15 сетов подряд на US Open, превзойдя рекорд Эммы Радукану

Джек Дрэйпер выиграл 15 сетов подряд на US Open, превзойдя рекорд Эммы Радукану
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25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер выиграл 15 сетов подряд на US Open — 2024. Последней, кому удавалось выиграть 14 сетов подряд, была его соотечественница Эмма Радукану. Благодаря этому в 2021 году она выиграла единственный для себя титул Открытого чемпионата США.

Фото: Пресс-служба US Open

Ранее в матче 1/4 финала Дрэйпер победил 10-ю ракетку рейтинга ATP представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2. Таким образом, британец не проиграл по ходу турнира ни одного сета.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Напомним, в полуфинале британец встретится с итальянцем Янником Синнером, который в четвертьфинале обыграл пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (6:2, 1:6, 6:1, 6:4).

Это будет первый матч на уровне полуфинала ТБШ для Дрэйпера и дебютный матч 1/2 финала на US Open для Синнера.

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