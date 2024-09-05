Джек Дрэйпер выиграл 15 сетов подряд на US Open, превзойдя рекорд Эммы Радукану

25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер выиграл 15 сетов подряд на US Open — 2024. Последней, кому удавалось выиграть 14 сетов подряд, была его соотечественница Эмма Радукану. Благодаря этому в 2021 году она выиграла единственный для себя титул Открытого чемпионата США.

Фото: Пресс-служба US Open

Ранее в матче 1/4 финала Дрэйпер победил 10-ю ракетку рейтинга ATP представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2. Таким образом, британец не проиграл по ходу турнира ни одного сета.

Напомним, в полуфинале британец встретится с итальянцем Янником Синнером, который в четвертьфинале обыграл пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (6:2, 1:6, 6:1, 6:4).

Это будет первый матч на уровне полуфинала ТБШ для Дрэйпера и дебютный матч 1/2 финала на US Open для Синнера.