Янник Синнер после победы над Медведевым вышел на положительный баланс в матчах с топ-10

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер благодаря победе в 1/4 финала US Open — 2024 над пятым номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым (6:2, 1:6, 6:1, 6:4), вышел на положительный баланс в матчах с игроками топ-10. Теперь баланс Синнера в матчах против сильнейшей десятки составляет 32-31.
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Среди действующих игроков, проведших больше 30 матчей с десяткой, положительную статистику имеют только испанцы Карлос Алькарас (31-18) и Рафаэль Надаль (186-105), а также серб Новак Джокович (258-115).
У россиянина Даниила Медведева после матча с Синнером стало 46 побед и 46 поражений в матчах с топ-10.
Напомним, в полуфинале Синнер встретится с британцем Джеком Дрэйпером, который в четвертьфинале обыграл 10-ю ракетку рейтинга ATP представителя Австралии Алекса де Минора — 6:3, 7:5, 6:2.
Это будет дебютный матч 1/2 финала на US Open для итальянца и первый матч на уровне полуфинала ТБШ для британца.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович.
- 5 сентября 2024
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