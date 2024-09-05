Пегула — о победе над Свёнтек: я была совершенно спокойна. Чувствовала, что справлюсь

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Встреча 1/4 финала US Open — 2024 завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу американки.

— Учитывая, что раньше никогда не удавалось дойти до полуфинала, не было ли у вас большего напряжения в конце игры?

— Дело было не столько в этом четвертьфинале. Нужно было просто выиграть большой матч… Есть много параметров: победа над лидером мирового рейтинга, игра на «Артур-Эш Стэдиум», попытка выйти в полуфинал, а ещё знание того, что я впереди, что я играю хорошо. За последние несколько недель я выиграла несколько отличных матчей и показывала действительно хороший теннис. В конце (матча с Игой Свёнтек. — Прим. «Чемпионата») я была совершенно спокойна. Чувствовала, что справлюсь с задачей, хотя стресс всегда присутствует, — сказала Пегула во время интервью на корте.

В полуфинале турнира Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.