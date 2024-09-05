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Пегула — о победе над Свёнтек: я была совершенно спокойна. Чувствовала, что справлюсь

Пегула — о победе над Свёнтек: я была совершенно спокойна. Чувствовала, что справлюсь
Джессика Пегула
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Встреча 1/4 финала US Open — 2024 завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу американки.

— Учитывая, что раньше никогда не удавалось дойти до полуфинала, не было ли у вас большего напряжения в конце игры?

— Дело было не столько в этом четвертьфинале. Нужно было просто выиграть большой матч… Есть много параметров: победа над лидером мирового рейтинга, игра на «Артур-Эш Стэдиум», попытка выйти в полуфинал, а ещё знание того, что я впереди, что я играю хорошо. За последние несколько недель я выиграла несколько отличных матчей и показывала действительно хороший теннис. В конце (матча с Игой Свёнтек. — Прим. «Чемпионата») я была совершенно спокойна. Чувствовала, что справлюсь с задачей, хотя стресс всегда присутствует, — сказала Пегула во время интервью на корте.

US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 02:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В полуфинале турнира Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.

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