Кафельников отреагировал на поражение Медведева от Синнера в четвертьфинале US Open

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение соотечественника Даниила Медведева (пятый в рейтинге ATP) в 1/4 финала US Open — 2024.

«Не знаю, как это поражение может сказаться на Данииле. По мне, логично, что Синнер прошёл дальше. Хотя у Дани были шансы. Думаю, все болельщики расстроены поражением Медведева», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Четвертьфинальный матч между россиянином и представителем Италии закончился со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера.

Теперь итальянец в полуфинале US Open — 2024 сыграет с 25-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером.