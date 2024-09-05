Кафельников отреагировал на поражение Медведева от Синнера в четвертьфинале US Open
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение соотечественника Даниила Медведева (пятый в рейтинге ATP) в 1/4 финала US Open — 2024.
«Не знаю, как это поражение может сказаться на Данииле. По мне, логично, что Синнер прошёл дальше. Хотя у Дани были шансы. Думаю, все болельщики расстроены поражением Медведева», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Четвертьфинальный матч между россиянином и представителем Италии закончился со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера.
US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Теперь итальянец в полуфинале US Open — 2024 сыграет с 25-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером.
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