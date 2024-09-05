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«Экстаз Синнера, пока, Медведев!» Tuttosport — о четвертьфинале US Open — 2024

Итальянская газета Tuttosport ярко отреагировала на матч 1/4 финала Открытого чемпионата США, в котором встретились первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев (пятый в рейтинге ATP). Соответствующую публикацию издание сопроводило заголовком: «Экстаз Синнера, пока, Медведев!»

Напомним, четвертьфинальный матч закончился со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу итальянца.

Теперь Синнер в полуфинале US Open — 2024 сыграет с 25-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.