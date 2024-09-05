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Янчук: в финале US Open мы вряд ли увидим игру, сравнимую с матчем Медведева и Синнера

Янчук: в финале US Open мы вряд ли увидим игру, сравнимую с матчем Медведева и Синнера
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о четвертьфинальном матче первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на US Open — 2024.

«Матч был абсолютно равный, достойный финала. Вряд ли в самом финале мы такое увидим. Но, наверное, Синнер постабильнее Медведева. Даниил всё время остро отыгрывал, пробивал, разводил. А Синнер — более выборочно. Итальянец подобрал ошибки нашего теннисиста и за счёт этого выиграл. А так, абсолютно равный матч. Это очень высокое мастерство. Высшее! Оба теннисиста принимали подачу хорошо.

Медведев сыграл на высоком уровне на US Open. Если бы не Синнер, он бы дошёл до финала», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч между россиянином и представителем Италии закончился со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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