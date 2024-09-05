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Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру шесть из семи последних матчей

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру шесть из семи последних матчей
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру шесть из семи последних матчей. Сегодня, 5 сентября, россиянин уступил итальянцу в 1/4 финала Открытого чемпионата США со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Таким образом, с октября 2023 года Медведеву удалось обыграть Синнера лишь раз — на Уимблдоне-2024. При этом тогда матч закончился в пяти сетах — 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Отметим, что Медведев и Синнер имеют интересную статистику личных встреч на турнирах уровня ATP: семь раз победу одержал Медведев, шесть — Синнер.

Несмотря на то что россиянин пока удерживает лидерство в их противостоянии, практически все победы Даниил одержал в самом начале, выиграв шесть первых очных матчей. Впоследствии Янник выиграл пять встреч подряд.

Интересно, что 12 из 13 встреч теннисисты провели на харде и здесь у них паритет — 6-6. Единственный матч на траве остался за россиянином.

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