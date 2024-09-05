Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл последний титул ATP 15 месяцев назад. Это случилось на прошлогоднем грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), который завершился 21 мая 2023 года. Тогда в финале соревнований россиянин обыграл Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.
С мая 2023 года Медведев сыграл в пяти финалах. На US Open — 2023 россиянин уступил Новаку Джоковичу, в Пекине, Вене и на Australian Open — 2024 — Яннику Синнеру, в Индиан-Уэллсе — Карлосу Алькарасу.
На других турнирах «Большого шлема» в этом сезоне Медведев выступал менее успешно, нежели на Australian Open. На «Ролан Гаррос» — 2024 в четвёртом круге он проиграл Алексу де Минору — 6-4, 2-6, 1-6, 3-6. На последующем Уимблдоне-2024 прошёл первую ракетку мира Янника Синнера, но в полуфинале в четырёх сетах Даниил уступил будущему победителю Карлосу Алькарасу.
Сегодня, 5 сентября, в рамках 1/4 финала US Open он проиграл лидеру мирового рейтинга Синнеру со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.
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