Ольховский: Синнер победил заслуженно, но на Медведева поражение не окажет давления

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал матч 1/4 финала US Open — 2024 между Даниилом Медведевым и Янником Синнером. Встреча завершилась в пользу итальянца со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

«Сложный матч, мы видели небольшие качели. То есть был лёгкий сет Синнера, потом относительно лёгкий сет Даниила, затем снова лёгкий сет от Синнера. Не знаю, почему так случается. Какие-то наиболее важные очки ты проигрываешь и выигрываешь — сет складывается практически в одну калитку. Сложно сказать, как к этому относиться психологически.

Матч был достаточно интересным, но Синнер был чуть точнее и допустил меньше невынужденных ошибок. Может быть, исход четвёртого сета решил мяч при счёте 3:2, когда Даня с лёту не попал в корт на брейк-пойнте. Синнер отыграл мощно и уверенно, особенно на брейк-пойнтах в четвёртом сете. Янник победил заслуженно. Даниил попробовал поменять тактику, принимал ближе от задней линии, но не сработали.

Многие, кто видели в этом матче скрытый финал, просто не видят других соперников. Есть Дрэйпер, который подаёт сумасшедше здорово, играет быстро и очень уверенно. Он тоже может быть тёмной лошадкой. Не думаю, что поражение от Синнера окажет какое-то психологическое давление на Даниила. До US Open у Медведева была неудачная серия, а четвертьфинал US Open — это хороший результат, когда на этой стадии ты проигрываешь лучшему игроку на сегодняшний день», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.