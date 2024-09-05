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Ольховский: Синнер победил заслуженно, но на Медведева поражение не окажет давления

Ольховский: Синнер победил заслуженно, но на Медведева поражение не окажет давления
Даниил Медведев
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал матч 1/4 финала US Open — 2024 между Даниилом Медведевым и Янником Синнером. Встреча завершилась в пользу итальянца со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

«Сложный матч, мы видели небольшие качели. То есть был лёгкий сет Синнера, потом относительно лёгкий сет Даниила, затем снова лёгкий сет от Синнера. Не знаю, почему так случается. Какие-то наиболее важные очки ты проигрываешь и выигрываешь — сет складывается практически в одну калитку. Сложно сказать, как к этому относиться психологически.

Матч был достаточно интересным, но Синнер был чуть точнее и допустил меньше невынужденных ошибок. Может быть, исход четвёртого сета решил мяч при счёте 3:2, когда Даня с лёту не попал в корт на брейк-пойнте. Синнер отыграл мощно и уверенно, особенно на брейк-пойнтах в четвёртом сете. Янник победил заслуженно. Даниил попробовал поменять тактику, принимал ближе от задней линии, но не сработали.

Многие, кто видели в этом матче скрытый финал, просто не видят других соперников. Есть Дрэйпер, который подаёт сумасшедше здорово, играет быстро и очень уверенно. Он тоже может быть тёмной лошадкой. Не думаю, что поражение от Синнера окажет какое-то психологическое давление на Даниила. До US Open у Медведева была неудачная серия, а четвертьфинал US Open — это хороший результат, когда на этой стадии ты проигрываешь лучшему игроку на сегодняшний день», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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