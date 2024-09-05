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Арина Соболенко — Эмма Наварро: где смотреть, во сколько полуфинал US Open

Арина Соболенко — Эмма Наварро: где смотреть, во сколько полуфинал US Open
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В ночь с 5 на 6 сентября состоится матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 2:00 мск.

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 02:00 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая не смогла защитить свой титул.

US Open - 2024. Календарь (ж)
US Open - 2024. Турнирная таблица (ж)
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