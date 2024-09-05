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Янник Синнер добился ещё одного уникального достижения для итальянских игроков

Янник Синнер добился ещё одного уникального достижения для итальянских игроков
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Первая ракетка мира Янник Синнер добился уникального достижения для итальянских теннисистов, став первым представителем этой страны как среди женщин, так и среди мужчин, который смог дойти как минимум до трёх полуфиналов турниров «Большого шлема» за сезон.

В ночь с 4 на 5 сентября мск итальянец в 1/4 финала US Open — 2024 обыграл пятого в мировом рейтинге российского теннисиста Даниила Медведева — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

На других ТБШ сезона Янник Синнер также выступил довольно успешно.

  • На Australian Open — 2024 он завоевал трофей, в финале отыгравшись с 0:2 по сетам и в пяти сетах взяв верх над россиянином Даниилом Медведевым - 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
  • На «Ролан Гаррос» — 2024  на стадии 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 Синнер в пяти сетах проиграл испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6.
  • Однако на Уимблдоне итальянцу не удалось пробиться в полуфинал, на стадии 1/4 финала его неожиданно остановил Даниил Медведев, выиграв ещё один пятисетовый матч в их противостоянии — 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.
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