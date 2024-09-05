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Янник Синнер добился ещё одного уникального достижения для итальянских игроков

Первая ракетка мира Янник Синнер добился уникального достижения для итальянских теннисистов, став первым представителем этой страны как среди женщин, так и среди мужчин, который смог дойти как минимум до трёх полуфиналов турниров «Большого шлема» за сезон.

В ночь с 4 на 5 сентября мск итальянец в 1/4 финала US Open — 2024 обыграл пятого в мировом рейтинге российского теннисиста Даниила Медведева — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

На других ТБШ сезона Янник Синнер также выступил довольно успешно.

На Australian Open — 2024 он завоевал трофей, в финале отыгравшись с 0:2 по сетам и в пяти сетах взяв верх над россиянином Даниилом Медведевым - 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

На «Ролан Гаррос» — 2024 на стадии 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 Синнер в пяти сетах проиграл испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6.

Однако на Уимблдоне итальянцу не удалось пробиться в полуфинал, на стадии 1/4 финала его неожиданно остановил Даниил Медведев, выиграв ещё один пятисетовый матч в их противостоянии — 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.