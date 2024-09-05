Арина Соболенко — Эмма Наварро: история личных встреч перед полуфиналом US Open

В ночь с 5 на 6 сентября состоится матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 2:00 мск.

Счёт личных встреч — 1-1. Все матчи состоялись в 2024 году. Арина Соболенко одержала победу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024 — 6:2, 6:3, однако в аналогичной стадии турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) сильнее оказалась американка (6:3, 3:6, 6:2). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.