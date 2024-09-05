Арина Соболенко — Эмма Наварро: история личных встреч перед полуфиналом US Open

В ночь с 5 на 6 сентября состоится матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 2:00 мск.
|1
|2
|3
|
|
Счёт личных встреч — 1-1. Все матчи состоялись в 2024 году. Арина Соболенко одержала победу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024 — 6:2, 6:3, однако в аналогичной стадии турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) сильнее оказалась американка (6:3, 3:6, 6:2). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.
- 5 сентября 2024
-
15:33
-
15:23
-
15:03
-
15:00
-
14:10
-
13:54
-
12:32
-
12:00
-
11:21
-
11:06
-
10:53
-
10:30
-
10:15
-
09:59
-
09:58
-
09:40
-
09:25
-
09:22
-
09:15
-
08:49
-
08:41
-
08:35
-
08:32
-
08:30
-
08:20
-
08:18
-
08:06
-
07:43
-
07:33
-
07:18
-
07:16
-
07:14
-
07:14
-
07:09
-
07:04