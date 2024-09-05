Соболенко — Наварро: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала US Open — 2024

В ночь с 3 на 4 сентября состоится матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 2:00 мск.

Счёт личных встреч — 1-1. Все матчи состоялись в 2024 году. Арина Соболенко одержала победу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024 — 6:2, 6:3, однако в аналогичной стадии турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) сильнее оказалась американка (6:3, 3:6, 6:2).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в прошлом году Арина Соболенко доходила до финала US Open. Тогда в трёхсетовом поединке она проиграла американской теннисистке Кори Гауфф со счётом 6:2, 3:6, 2:6.