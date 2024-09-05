Пегула прокомментировала выход в первый полуфинал ТБШ в карьере спустя шесть попыток

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала выход в первый полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере. Сегодня, 5 сентября, она одержала победу над первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек — 6:2, 6:4.

«Я столько раз выходила в четвертьфинал и постоянно проигрывала там отличным теннисисткам, в том числе девушкам, которые потом выигрывали турнир. Меня постоянно об этом спрашивали, и я отвечала, что не знаю, что делать. Мне всегда надо было просто снова выходить на корт и пытаться выиграть матч. Наконец-то сейчас у меня это получилось. Наконец-то, наконец-то я могу назвать себя полуфиналисткой турнира «Большого шлема».

Было бы невероятно классно победить на US Open. И я уверена, что это было бы не облегчением, а просто наградой за всю проделанную тяжёлую работу на корте», — сказала Пегула в интервью на корте.

Джессика Пегула вышла в 1/2 финала ТБШ с седьмой попытки.

Отметим, что за путёвку в первый в карьере финал US Open — 2024 Пегула сразится с 52-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.