«А люди говорили...» Кузнецова прокомментировала слухи о расставании Синнера и Калинской

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала слухи о возможном разрыве отношений между Янником Синнером и Анной Калинской. Во время матча между Синнером и Медведевым Калинская присутствовала в боксе своего возлюбленного.

«Вопреки слухам о расставании Янника и Анны теннисистка вчера поддерживала своего парня на его матче против Дани Медведева. А люди говорили…Изначально сомневалась, что после таких трогательных фото на летнем отдыхе они могли так сразу расстаться», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, на Открытом чемпионате США проходил матч четвертьфинала, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.