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Соболенко выходила в полуфинал ТБШ чаще остальных действующих теннисисток

Соболенко выходила в полуфинал ТБШ чаще остальных действующих теннисисток
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Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко выходила в полуфинал турниров серии «Большого шлема» чаще остальных действующих теннисисток.

Спортсменке удалось достичь 1/2 финала девять раз. По этому показателю она сравнялась с румынской теннисисткой Симоной Халеп и своей соотечественницей Викторией Азаренко.

Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября состоится матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 2:00 мск.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая не смогла защитить свой титул.

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