Советская теннисистка Морозова: подачи Медведева были предсказуемыми для Синнера

Победительница Открытого чемпионата Франции — 1974 советская теннисистка Ольга Морозова прокомментировала поражение Даниила Медведева в 1/4 финала US Open — 2024. Россиянина со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 одолел итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер.

«На протяжении всего US Open Медведев играл в очень хороший теннис. Но в матче с Синнером у Даниила совершенно не пошла первая подача. Каждое очко приходилось вырывать с трудом, а Янник хорошо подготовился к Медведеву.

В одном сете Даниил смог сломать Синнера, но итальянец — очень быстрый, он хорошо читает игру соперника. Синнер играл быстрее, у него лучше шла подача. Плюс Янник хорошо предугадывал подачи Даниила, они были предсказуемы для него, как и в целом действия соперника. Но Даня всё равно молодец! Так долго держать отличную форму и высокий рейтинг — это потрясающий результат», — приводит слова Морозовой Metaratings.

В следующем раунде итальянец встретится с 25-й ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрэйпером.