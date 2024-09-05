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Советская теннисистка Морозова: подачи Медведева были предсказуемыми для Синнера

Советская теннисистка Морозова: подачи Медведева были предсказуемыми для Синнера
Даниил Медведев
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Победительница Открытого чемпионата Франции — 1974 советская теннисистка Ольга Морозова прокомментировала поражение Даниила Медведева в 1/4 финала US Open — 2024. Россиянина со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 одолел итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер.

«На протяжении всего US Open Медведев играл в очень хороший теннис. Но в матче с Синнером у Даниила совершенно не пошла первая подача. Каждое очко приходилось вырывать с трудом, а Янник хорошо подготовился к Медведеву.

В одном сете Даниил смог сломать Синнера, но итальянец — очень быстрый, он хорошо читает игру соперника. Синнер играл быстрее, у него лучше шла подача. Плюс Янник хорошо предугадывал подачи Даниила, они были предсказуемы для него, как и в целом действия соперника. Но Даня всё равно молодец! Так долго держать отличную форму и высокий рейтинг — это потрясающий результат», — приводит слова Морозовой Metaratings.

В следующем раунде итальянец встретится с 25-й ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрэйпером.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
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