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Слияние WTA и ATP может завершиться в первой половине 2025 года — Front Office Sports

Слияние WTA и ATP может завершиться в первой половине 2025 года — Front Office Sports
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Слияние Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) может завершиться в первой половине 2025 года. Новая структура получит название Tennis Ventures. Об этом сообщает Front Office Sport со ссылкой на источник в ATP.

Слияние позволит объединить спонсорство туров, медиа и данные. Изменение не коснётся призового фонда соревнований, также взаимоотношений игроков и турниров. Объединение коммерческой деятельности связано с разницей доходов между мужским и женским турами.

«Доходы ATP в четыре раза превышают доходы WTA, так что это отправная точка 80/20. Идея плана в том, чтобы продолжать делить эти доходы так, как они делятся, пока мы не превзойдём прогнозы, которые сейчас делают все группы. В краткосрочной перспективе это невыгодная сделка для WTA, но я думаю, что, приняв её и нацелившись на долгосрочность, WTA выиграет», — приводит слова источника Front Office Sport.

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