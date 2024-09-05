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«Всегда много работаю». Даниил Медведев поделился планами на межсезонную подготовку

«Всегда много работаю». Даниил Медведев поделился планами на межсезонную подготовку
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о планах на предсезонную подготовку.

— Не считаете, что у вас появляются более молодые принципиальные соперники, и межсезонье надо использовать на подготовку именно к этим соперникам?
— Я бы хотел сказать да, но межсезонье обычно – это около двух недель. Единственное, что могу сказать, что действительно, обычно после предсезонки я хорошо начинаю сезон. Это единственное время в году, когда у тебя есть две, иногда — три недели на подготовку, в сезоне такого нет. Максимум может быть две после Уимблдона, если нет Олимпиады. И всё равно это немного другое. Так что я всегда много работаю, — сказал Медведев на пресс-конференции.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Сегодня, 5 сентября, в рамках 1/4 финала US Open Медведев проиграл лидеру мирового рейтинга Синнеру со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

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