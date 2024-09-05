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Кто станет чемпионом US Open — 2024?

Кто станет чемпионом US Open — 2024?
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2024 год подарит Открытому чемпионату США по теннису нового чемпиона у мужчин. В полуфинальной стадии сразятся игроки, которые ни разу не завоёвывали титула чемпиона US Open.

Теннис. US Open — 2024, мужчины. Полуфинальная стадия:

Янник Синнер (Италия, 1) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 25);
Тейлор Фритц (США, 12) – Фрэнсис Тиафо (США, 20).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом US Open — 2024?»

Стоит отметить, что для Фритца и Дрэйпера данные полуфиналы – дебютные на турнирах «Большого шлема». Тиафо играл в полуфинале единожды, это произошло на US Open – 2022.

Из вышепредставленной четвёрки лишь Синнер имеет в своём активе титул чемпиона ТБШ. В 2024 году он стал победителем Открытого чемпионата Австралии.

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