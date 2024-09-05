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Стефанос Циципас поделился кадрами вечернего досуга с Паулой Бадосой

Стефанос Циципас поделился кадрами вечернего досуга с Паулой Бадосой
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал совместные фото со своей спутницей – 29-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

Фото: Страница Циципаса в соцсетях

Фото: Страница Циципаса в соцсетях

На текущем US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) в первом же круге.

Бадоса же уступила 12-й ракетке мира американке Эмме Наварро в матче за выход в полуфинал US Open. Испанка проиграла со счётом 2:6, 5:7.

Напомним, Открытый чемпионат США завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф, в финале она победила белоруску Арину Соболенко.

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