Ротенберг напомнил о допинг-деле Синнера после его победы над Медведевым на US Open — 2024

Известный американский журналист Бен Ротенберг вспомнил о допинг-деле первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после его выхода в полуфинал US Open – 2024.

В четвертьфинальном раунде турнира Синнер (1) со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 обыграл чемпиона US Open – 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

«Трудно не думать о том, насколько веселее было бы это выступление Янника Синнера (на US Open), если бы в этом году мы всё ещё оставались в неведении относительно всей его антидопинговой саги.

Время, когда это произошло, и то, как это показало отсутствие прозрачности на вершине тенниса в течение нескольких месяцев, оставляет неприятный привкус», — написал Ротенберг в социальных сетях.