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Ротенберг напомнил о допинг-деле Синнера после его победы над Медведевым на US Open — 2024

Ротенберг напомнил о допинг-деле Синнера после его победы над Медведевым на US Open — 2024
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Известный американский журналист Бен Ротенберг вспомнил о допинг-деле первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после его выхода в полуфинал US Open – 2024.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В четвертьфинальном раунде турнира Синнер (1) со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 обыграл чемпиона US Open – 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

«Трудно не думать о том, насколько веселее было бы это выступление Янника Синнера (на US Open), если бы в этом году мы всё ещё оставались в неведении относительно всей его антидопинговой саги.

Время, когда это произошло, и то, как это показало отсутствие прозрачности на вершине тенниса в течение нескольких месяцев, оставляет неприятный привкус», — написал Ротенберг в социальных сетях.

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