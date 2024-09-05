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«Соболенко и Синнер». Моргаду назвал фаворитов в борьбе за титул US Open — 2024

«Соболенко и Синнер». Моргаду назвал фаворитов в борьбе за титул US Open — 2024
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду выделил фаворитов в борьбе за титул US Open — 2024 в мужском и женском разрядах.

«По моему мнению, сейчас у нас два явных фаворита в борьбе за титул US Open: Соболенко и Синнер», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Ранее определились все полуфиналисты и полуфиналистки Открытого чемпионата США.

US Open — 2024, 1/2 финала, женщины:

  • Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия);
  • Эмма Наварро (США) – Арина Соболенко (Беларусь).

US Open — 2024, 1/2 финала, мужчины:

  • Тейлор Фритц (США) — Фрэнсис Тиафо (США);
  • Янник Синнер (Италия) — Джэк Дрэйпер (Великобритания).

Напомним, Открытый чемпионат США завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф.

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