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Медведев остался доволен своими результатами на турнирах «Большого шлема» в 2024 году

Медведев остался доволен своими результатами на турнирах «Большого шлема» в 2024 году
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги своих результатов на турнирах «Большого шлема» в 2024 году.

«Шлемный» сезон был довольно хорошим. «Ролан Гаррос», Уимблдон — не самые лёгкие для меня турниры. Довольно хорошие результаты – четвёртый круг, полуфинал. Australian Open и US Open, на которые я возлагаю самые большие надежды, и я проиграл одному и тому же сопернику на обоих турнирах.

Но, с учётом всех деталей, что я приехал сюда без уверенности после Монреаля и Цинциннати, а на Australian Open попытался начать сезон сразу с него и практически выиграл, совершил несколько сумасшедших камбэков, мне кажется, это был хороший «шлемный» сезон. Пожалуй, надо было выступать получше на других турнирах, но у меня ещё есть шанс. Осталось ещё четыре-пять турниров», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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